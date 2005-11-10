Meno due alla sfida di Padova. La Sampdoria si è ritrovata quest'oggi al "Mugnaini" di Bogliasco per proseguire la preparazione in vista della gara di mercoledì sera alle 20 all'Euganeo. Il mister Luca D'Angelo, dopo la sessione di scarico di ieri, ha diretto un allenamento principalmente con nozioni tecnico-tattiche al quale ha preso parte per interno anche Fabio Depaoli, che nel match contro il Benevento ha disputato uno spezzone nel finale. Buone notizie anche per Yari Verschaeren che si è allenato con i compagni e va verso la convocazione per il turno infrasettimanale.

Fastidio muscolare per Cicconi

Si ferma invece Manuel Cicconi. L'esterno sinistro ha infatti avvertito un fastidio muscolare e verrà valutato nella giornata di domani. Ça va sans dire che l'ex Carrarese però non sarà a disposizione per la gara in terra veneta.

Di Pardo forse pronto per domenica, Esposito ai box

Anche Alessandro Di Pardo non dovrebbe ancora rientrare fra i giocatori arruolabili per il prossimo turno di campionato. L'esterno destro si è allenato ancora a parte ma potrebbe tornare in gruppo per la gara casalinga di domenica prossima contro la Cremonese al "Ferraris". Prosegue il suo percorso di riabilitazione invece Salvatore Esposito. Per il centrocampista blucerchiato sempre terapie e palestra.