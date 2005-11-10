Fabio Abiuso, attaccante della Carrarrese, è intervenuto ai canali ufficiali del club apuano alla vigilia della turno infrasettimanale contro il Vicenza:

“Siamo reduci da una vittoria fondamentale come quella di sabato, che ci dà morale. Alla luce dei numeri maturati durante la gara, poteva sembrare scontato un nostro successo, ma la verità è che in Serie B non esistono sfide dall’esito certo, soprattutto quelle difficili da sbloccare, nelle quali prendere un goal può rivelarsi beffardo e fatale.

Infatti, siamo stati bravi ad interpretare bene la gara in tutto l’arco dei novanta minuti, e siamo felici di aver ritrovato il successo davanti ai nostri tifosi.

Per quanto riguarda la mia prestazione, anche se non ho segnato sono felice di essere riuscito a lottare per la squadra. Infatti, nonostante sia sempre importante segnare per un attaccante, l’obiettivo primario resta sempre il gruppo e i risultati del collettivo.

Adesso, affronteremo il Vicenza in trasferta e sappiamo che sarà una sfida complessa soprattutto per i pochi giorni che abbiamo avuto a disposizione. Ovviamente, in questo genere di circostanze devi concentrarti maggiormente sugli aspetti tattici, considerando il poco tempo materiale a disposizione per lavorare sul campo, ma siamo comunque consapevoli di ciò che il mister vuole da noi e sono certo che arriveremo pronti anche a questa gara.

Ad ogni modo, siamo consapevoli delle qualità dell’avversario e delle difficoltà che troveremo al Menti, ma noi vogliamo continuare il nostro percorso di crescita e daremo tutto per arrivare al risultato.”