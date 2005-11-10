Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, alla vigilia della sfida contro l'AEK Atene, ha parlato a Sky Sport trattando il tema dei tanti impegni ravvicinati e della gestione dei giocatori della sua rosa: "Un allenatore deve prendere tantissime decisioni che a volte non vorrebbe prendere, ma che deve prendere perché la stagione è molto lunga, ci sono tante partite e tanti viaggi.

Noi allenatori dobbiamo stare attenti a fare delle scelte che magari la gente non condivide o non capisce. Però noi abbiamo tutte le informazioni, siamo dentro la squadra, sappiamo quando un ragazzo non sta bene, quando fa fatica a ritrovare la forma. Dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni piano piano”.