Non solo il Como, anche l'AEK Atene si sta preparando per il match di domani di Champions League. La squadra greca si sta infatti allenando al Sinigaglia per la rifinitura ormai consueta prima di una sfida europea. Come raccolto da TMW, gli assenti sono 3: Aboubakary Koita, squalificato in seguito al rosso rimediato contro il Real Madrid, Oleksandr Zubkov, infortunato da tempo, e Kervin Arriaga, out per 2 mesi dopo l'operazione alla spalla.

Come arriva l'AEK Atene

L'obiettivo è rilanciare un percorso europeo finora al di sotto delle aspettative. Il tecnico Nikolic dovrebbe optare per un 4-4-2, con Strakosha tra i pali e una linea difensiva composta da Rota, Moukoudi, Relvas e Pilios. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Mantalos, Vitalis, Marin e Majer, mentre in avanti la coppia sarà formata da Jovic e Varga.