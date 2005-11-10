Un momento sportivamente molto delicato quello che sta vivendo il Foggia, reduce dal ko con la Scafatese, che ha relegato i Satanelli al penultimo posto della classifica del Girone C di Serie C, davanti al solo Crotone; una situazione che è costata la panchina a Gaetano Auteri che, come ha fatto sapere la società, in giornata ha risolto il contratto con il club.

Club a lavoro per il post.

Come abbiamo anticipato, Emanuele Troise e Fabio Prosperi sono nomi caldi per la panchina e il post Auteri, ma nelle ultime ore sembra essere avanzata la candidatura di Valerio Bertotto; nessuno esclude anche un nome a sorpresa, ma per il momento l'orientamento sembra su uno di questi tre profili. Di sicuro la scelta dovrà essere abbastanza celere, in virtù del fatto che i rossoneri scenderanno in campo venerdì, in uno degli anticipi della 16ª giornata del torneo: avversario di turno, la Casertana.

Chi sceglierà il prossimo tecnico?

Il quadro sembrerebbe abbastanza semplice, peccato che anche il Ds Alex Casella sia sulla graticola: ore di riflessioni anche sul dirigente, che in teoria avrebbe il compito di scegliere l'allenatore. Ha però poco senso affidare una scelta a chi sta rischiando l'allontanamento dal club. Legittima dunque la domanda su chi prenderà questa decisione tecnica, in attesa anche di capire quel che sarà di Casella.