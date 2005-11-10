Un tris di nomi per la panchina del Foggia, ma Ds in bilico. Chi sceglierà dunque il tecnico?TMW
Claudia Marrone
Un momento sportivamente molto delicato quello che sta vivendo il Foggia, reduce dal ko con la Scafatese, che ha relegato i Satanelli al penultimo posto della classifica del Girone C di Serie C, davanti al solo Crotone; una situazione che è costata la panchina a Gaetano Auteri che, come ha fatto sapere la società, in giornata ha risolto il contratto con il club.
Club a lavoro per il post.
Come abbiamo anticipato, Emanuele Troise e Fabio Prosperi sono nomi caldi per la panchina e il post Auteri, ma nelle ultime ore sembra essere avanzata la candidatura di Valerio Bertotto; nessuno esclude anche un nome a sorpresa, ma per il momento l'orientamento sembra su uno di questi tre profili. Di sicuro la scelta dovrà essere abbastanza celere, in virtù del fatto che i rossoneri scenderanno in campo venerdì, in uno degli anticipi della 16ª giornata del torneo: avversario di turno, la Casertana.
Chi sceglierà il prossimo tecnico?
Il quadro sembrerebbe abbastanza semplice, peccato che anche il Ds Alex Casella sia sulla graticola: ore di riflessioni anche sul dirigente, che in teoria avrebbe il compito di scegliere l'allenatore. Ha però poco senso affidare una scelta a chi sta rischiando l'allontanamento dal club. Legittima dunque la domanda su chi prenderà questa decisione tecnica, in attesa anche di capire quel che sarà di Casella.