In attesa del raduno delle Azzurre a Coverciano nella giornata di domani, per preparare la doppia sfida contro la Finlandia per la qualificazione al Mondiale 2027, il ct Andrea Soncin ha parlato in vista della Supercoppa Women fra Juventus e Roma che si terrà il 10 gennaio (ore 15:00) nel rinnovato Stadio Iacovone di Taranto che ospiterà anche il ritorno della finale con le nordiche: “Siamo stati travolti dall’entusiasmo della città. Taranto conosce il calcio, vive di calcio e c’è grande voglia da parte di tutte noi di essere qui il 5 dicembre. In queste ore sto respirando la passione che questa città sa trasmettere. - spiega il ct ai canali ufficiali della FIGC - Allo Iacovone ci sono stato diverse volte da giocatore e qui ho sempre perso, perché l’ambiente che creano i tifosi è davvero capace di trascinare la squadra, che sta finalmente rinascendo e per questo faccio i complimenti alla società. Ho studiato la storia di Erasmo Iacovone e ho trovato tanti punti in comune con quello che le ragazze fanno quotidianamente a livello professionale, a livello di valori, impegno, sacrificio e perseveranza. Sono certo che i tarantini si ritroveranno nella nostra Nazionale e la speranza è quella di vivere tutti insieme una serata unica”.

Cappelletti: “Grande felicità portare a Taranto questi due eventi”

Spazio poi anche alla presidente della Serie A Women Federica Cappelletti: “C'è grande felicità nel portare a Taranto due appuntamenti di grande rilievo per il calcio femminile italiano, in una città che ha fame di sport e di calcio, come dimostrato dai recenti Giochi del Mediterraneo. La città diventerà protagonista di due eventi che raccontano le diverse dimensioni del nostro movimento, più che mai unite, la Nazionale, con la possibilità di conquistare un posto al Mondiale, e la Supercoppa Women, con due delle società più rappresentative del panorama nazionale come Roma e Juventus. La scelta di Taranto conferma la volontà di portare il calcio femminile in tutto il Paese, valorizzando territori, impianti e comunità; la crescita del nostro movimento passa anche dalla capacità di costruire eventi, coinvolgere il pubblico e creare occasioni di incontro tra le società, le istituzioni e il territorio”.

Girelli: “Cari tarantini, vogliamo regalarvi una grande serata”

Nel corso della conferenza stampa c’è stato anche un videomessaggio di Cristiana Girelli, una delle protagoniste attese allo Iacovone: “Cari tarantini, siamo davvero felici di giocare una partita così importante nella vostra città. Sarà la nostra prima volta allo Iacovone, uno stadio bellissimo che abbiamo visto riempirsi di passione per i colori azzurri ai recenti Giochi del Mediterraneo. So che la vendita dei biglietti procede benissimo e che sarete in tantissimi a sostenerci. Noi, e parlo a nome di tutta la squadra, abbiamo la speranza, il desiderio e la volontà di regalarvi una grande serata per prenderci tutti insieme quello che è il nostro grande obiettivo: il Mondiale del 2027 in Brasile. Un saluto a tutti, ci vediamo prestissimo”.