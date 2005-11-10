Primavera 1, Paratici jr trascina la Roma a Cesena. All'Inter, nuova capolista, il Derby d'Italia
Simone Lorini
Il Mondiale Under 17 condiziona le scelte degli allenatori del campionato Primavera 1, anche se chi sembra averne fatto le spese sono soprattutto Parma e Como: i ducali cedono la vetta della classifica all'Inter dopo il ko di Empoli, mentre i nerazzurri si impongono sulla Juventus con gol di Kukulis e Grisoni Fasana, mentre la squadra di Falsini crolla in casa contro il Sassuolo, che passa addirittura 3-0. La Roma espugna Cesena con Paratici grande protagonista, bene anche Atalanta e Milan: i bergamaschi risalgono col successo di Lecce, mentre i rossoneri si avvicinano alla vetta battendo la Lazio con gol di Angelicchio.
Nei due posticipi del lunedì doppio poker di Torino e Genoa: il Grifone ha la meglio sull'Albinoleffe sul campo dei begamaschi, mentre tanti gol e spettacolo nella gara tra Torino e Bologna. I granata vanno avanti 2-0, vengono clamorosamente ripresi da Lo Monaco sul 2-2, ma poi ne fanno altri due e si prendono i tre punti.
Sabato 21 novembre
Lecce-Atalanta 1-2
(21' Artesani (A), 77' Cakolli (A), 85' Trio (L))
Monza-Fiorentina 0-1
(4' Jallow (F))
Inter-Juventus 2-0
(41' Kukulis (I), 89' Grisoni Fasana (I))
Cesena-Roma 2-4
(18' rig. Arena (R), 23' rig. Galvagno (C), 48' Gasperini (C), 64' Paratici (R), 68' Arena (R), 88' Paratici (R))
Como-Sassuolo 0-3
(47' Frangella (S), 70' rig. Kulla (S), 86' Kulla (S))
Domenica 22 novembre
Hellas Verona-Cagliari 3-0
(17' Albertini (V), 50' Moisa (V), 62' Garofalo (V))
Lazio-Milan 0-1
(8' Angelicchio (M))
Empoli-Parma 2-0
(34' Covelli (E), 54' Pisani (E))
Lunedì 23 novembre
AlbinoLeffe-Genoa 0-4
(17' Mariotti, 41' Lafont, 75', 46' Bellone)
Torino-Bologna 4-2
(20' Banse (T), 22' Conzato (T), 80' rig Bonacina (T), 83' Falasca (T), 67', 74' Lo Monaco (B))
CLASSIFICA
Inter – 22 punti
Parma – 21
Roma – 20
Milan – 19
Lazio – 18
Bologna – 18
Empoli – 18
Lecce – 16
Fiorentina – 16
Genoa – 16
Como – 15
Cagliari – 14
Hellas Verona – 13
Sassuolo – 13
Torino – 13
Juventus – 13
Cesena – 11
Atalanta – 11
Monza – 6
AlbinoLeffe – 5