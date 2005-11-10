Il Mondiale Under 17 condiziona le scelte degli allenatori del campionato Primavera 1, anche se chi sembra averne fatto le spese sono soprattutto Parma e Como: i ducali cedono la vetta della classifica all'Inter dopo il ko di Empoli, mentre i nerazzurri si impongono sulla Juventus con gol di Kukulis e Grisoni Fasana, mentre la squadra di Falsini crolla in casa contro il Sassuolo, che passa addirittura 3-0. La Roma espugna Cesena con Paratici grande protagonista, bene anche Atalanta e Milan: i bergamaschi risalgono col successo di Lecce, mentre i rossoneri si avvicinano alla vetta battendo la Lazio con gol di Angelicchio.

Nei due posticipi del lunedì doppio poker di Torino e Genoa: il Grifone ha la meglio sull'Albinoleffe sul campo dei begamaschi, mentre tanti gol e spettacolo nella gara tra Torino e Bologna. I granata vanno avanti 2-0, vengono clamorosamente ripresi da Lo Monaco sul 2-2, ma poi ne fanno altri due e si prendono i tre punti.

Sabato 21 novembre

Lecce-Atalanta 1-2

(21' Artesani (A), 77' Cakolli (A), 85' Trio (L))

Monza-Fiorentina 0-1

(4' Jallow (F))

Inter-Juventus 2-0

(41' Kukulis (I), 89' Grisoni Fasana (I))

Cesena-Roma 2-4

(18' rig. Arena (R), 23' rig. Galvagno (C), 48' Gasperini (C), 64' Paratici (R), 68' Arena (R), 88' Paratici (R))

Como-Sassuolo 0-3

(47' Frangella (S), 70' rig. Kulla (S), 86' Kulla (S))

Domenica 22 novembre

Hellas Verona-Cagliari 3-0

(17' Albertini (V), 50' Moisa (V), 62' Garofalo (V))

Lazio-Milan 0-1

(8' Angelicchio (M))

Empoli-Parma 2-0

(34' Covelli (E), 54' Pisani (E))

Lunedì 23 novembre

AlbinoLeffe-Genoa 0-4

(17' Mariotti, 41' Lafont, 75', 46' Bellone)

Torino-Bologna 4-2

(20' Banse (T), 22' Conzato (T), 80' rig Bonacina (T), 83' Falasca (T), 67', 74' Lo Monaco (B))

CLASSIFICA

Inter – 22 punti

Parma – 21

Roma – 20

Milan – 19

Lazio – 18

Bologna – 18

Empoli – 18

Lecce – 16

Fiorentina – 16

Genoa – 16

Como – 15

Cagliari – 14

Hellas Verona – 13

Sassuolo – 13

Torino – 13

Juventus – 13

Cesena – 11

Atalanta – 11

Monza – 6

AlbinoLeffe – 5