Il ritorno all'Inter doveva rappresentare il definitivo salto di qualità, ma per Aleksandar Stankovic la prima parte di stagione si sta rivelando più complicata del previsto. Il centrocampista serbo, rientrato a Milano dopo l'ottima esperienza al Bruges, sta trovando poco spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. Una situazione che inevitabilmente comincia ad attirare l'attenzione di diversi club europei, pronti a cogliere l'occasione.

Possibile prestito

L'Inter ci ha creduto, tanto da esercitare in estate il diritto di recompra dal Brugge per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, blindandolo con un contratto fino al 2031. Il ritorno in nerazzurro non ha ancora prodotto le opportunità che il giocatore probabilmente si aspettava. La concorrenza a centrocampo è particolarmente elevata e ritagliarsi uno spazio stabile nelle gerarchie di Chivu non è semplice. Il minutaggio accumulato finora è piuttosto contenuto.

La situazione non è passata inosservata all'estero. In particolare, dall'Inghilterra continuano ad arrivare segnali di interesse: Arsenal e Newcastle sono due delle società accostate al centrocampista serbo, già seguite con attenzione durante la sua esperienza al Brugge. Anche Liverpool aveva manifestato interesse in passato, arrivando a valutare un'operazione nell'ambito delle trattative che avevano coinvolto Curtis Jones. Per Stankovic si profila dunque un bivio: continuare a giocarsi le proprie carte ad Appiano Gentile, aspettando che si aprano maggiori opportunità, oppure prendere in considerazione un'esperienza temporanea lontano da Milano.