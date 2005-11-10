L'Inter incomincia ad avere poco tempo per blindare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e la volontà della società sarebbe quella di proseguire insieme, ma resta da colmare una distanza economica che potrebbe complicare i piani. E intanto, attorno al regista, si stanno muovendo diverse società interessate a sfruttare un'eventuale occasione.

Nodo ingaggio

Attualmente Calhanoglu percepisce circa 6,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che l'Inter vorrebbe rivedere nell'ambito della propria politica di contenimento del monte ingaggi. L'idea della dirigenza sarebbe quella di proporre un nuovo accordo con una parte fissa da circa 5 milioni di euro, accompagnata da bonus legati al rendimento individuale e ai risultati della squadra, che permetterebbero al turco di avvicinarsi nuovamente alle cifre attuali. Un'offerta non è ancora arrivata, ma sarà probabilmente rispedita al mittente, seppur la priorità sia quella di rimanere in Italia.

Altri quattro club

La situazione contrattuale ha inevitabilmente attirato l'attenzione di altre società. In particolare, Juventus e Como seguono con interesse gli sviluppi della trattativa, mentre dall'estero ci sono il Galatasaray e il Tottenham. È proprio la scadenza ravvicinata a rendere il dossier Calhanoglu più urgente rispetto agli altri rinnovi. A differenza di Thuram, legato ai nerazzurri fino al 2028, il turco potrebbe iniziare a valutare concretamente altre proposte già nei prossimi mesi.