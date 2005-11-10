Il Real Madrid trema per le condizioni di Endrick e, di conseguenza, anche il Milan e la Roma. In un bollettino medico pubblicato sul sito dei Blancos, infatti, il club ha fatto sapere come il calciatore brasiliano ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della gamba sinistra. Al momento non è noto l'entità del problema, con ulteriori esami che chiariranno maggiormente l'entità (e quindi i tempi) dell'infortunio.

Il comunicato del Real Madrid

Di seguito la nota pubblicata dal club spagnolo: "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid sul nostro giocatore Endrick, è stata diagnosticata una lesione muscolare all'abduttore della gamba sinistra. Si attendono ulteriori sviluppi".