Milan e Roma tremano: lesione all'adduttore per Endrick. Il comunicato del Real Madrid
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Niccolò Righi
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Oggi alle 13:05Serie A
autore Niccolò Righi
23.11.2026 13:05Serie A
Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota pubblicata sul sito: si attendono nuovi esami per chiarire entità e tempi di recupero.
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Il Real Madrid trema per le condizioni di Endrick e, di conseguenza, anche il Milan e la Roma. In un bollettino medico pubblicato sul sito dei Blancos, infatti, il club ha fatto sapere come il calciatore brasiliano ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della gamba sinistra. Al momento non è noto l'entità del problema, con ulteriori esami che chiariranno maggiormente l'entità (e quindi i tempi) dell'infortunio.
Il comunicato del Real Madrid
Di seguito la nota pubblicata dal club spagnolo: "A seguito degli esami effettuati oggi dallo staff medico del Real Madrid sul nostro giocatore Endrick, è stata diagnosticata una lesione muscolare all'abduttore della gamba sinistra. Si attendono ulteriori sviluppi".
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