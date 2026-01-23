Clamoroso a San Siro: ancora Moreo, il Pisa raddoppia al 23', Inter in bambola
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
Clamoroso a San Siro: il Pisa raddoppia sull'Inter al 23', ancora con Stefano Moreo. Calcio d'angolo dalla sinistra, l'attaccante svetta dal vertice dell'area piccola e piega le mani a Sommer sul primo palo.
