Colombo rompe gli equilibri: il Genoa è già in vantaggio sul Pisa, 1-0 al "Ferraris"
Si sblocca il punteggio al "Ferraris". Il Genoa si porta in vantaggio contro il Pisa grazie alla rete di Lorenzo Colombo. L'attaccante rossoblù riceve dal limite dell'area di rigore, si volta e fa partire una conclusione velenosa che si spegne alle spalle di Semper.
