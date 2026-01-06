Colpo a sorpresa per l'Hellas Verona: dall'Atletico Mineiro arriva l'attaccante Isaac
Colpo a sorpresa dell'Hellas Verona, che si assicura l'attaccante brasiliano dell'Atletico Mineiro Isaac Aguiar Tomich. A comunicarlo è stata la stessa società brasiliana attraverso i propri canali social. Il Galo si è assicurato il 50% dei diritti economici del calciatore per la possibile rivendita futura. Fissate per giovedì 8 gennaio le visite mediche.
Questa la nota:
"L'Atletico comunica di aver completato il trasferimento dell'attaccante Isaac all'Hellas Verona, della Serie A italiana. La negoziazione prevede la cessione di parte dei diritti economici dell'atleta e l'opzione di acquisto di una percentuale in più. Formato alla base del Rooster, Isaac avrà l'opportunità di acquisire esperienza e visibilità nel calcio europeo. Rooster ha mantenuto il 50% dei diritti economici del giocatore, consentendo un ritorno finanziario in futuro".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.