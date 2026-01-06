Chi è Isaac, il colpo 'alla Giovane' su cui scommette il Verona

Nelle ultime ore l'Hellas Verona, a sorpresa, ha chiuso per l'acquisto di Isaac, attaccante brasiliano in arrivo dall'Atletico Mineiro. Il club brasiliano ha già annunciato l'accordo con la società scaligera per il trasferimento del calciatore, che dopodomani sosterrà le visite mediche in Italia prima di firmare il suo nuovo contratto e aggregarsi ai nuovi compagni di squadra.

Un'operazione 'alla Giovane' per il Verona, che così aggiunge qualità al reparto offensivo a disposizione di mister Paolo Zanetti, con la speranza che il classe 2004 possa avere l'impatto avuto in questi mesi dal connazionale. Centravanti puro, Isaac è in possesso del passaporto croato. Bravo nell'attacco della profondità e abile con entrambi i piedi, arriva in Italia lasciandosi dietro il 50% dei diritti di vendita futuri, con l'Atletico Mineiro che scommette così sulla sua esplosione futura.

Per lui non si tratterà della prima esperienza in Europa: lo scorso anno infatti ha giocato con alterne fortune in Portogallo con la maglia del Nacional, collezionando 27 presenze in campionato con all'attivo un totale di 3 gol e 1 assist. Numeri certamente da migliorare, col Verona che però ha già dimostrato di essere piazza adatta alla crescita dei giovani talenti. Ultimo, in ordine di tempo, proprio il connazionale Giovane.