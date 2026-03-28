Colpo di mercato del Milan, l'Inter ha scelto Vicario, doppietta di David: le top news delle 22

Il Milan guarda al futuro e si assicura uno dei talenti più promettenti del panorama balcanico: Andrej Kostic. L’attaccante classe 2007, in arrivo dal Partizan, sosterrà le visite mediche domai prima di unirsi al progetto rossonero, inizialmente con il Milan Futuro. L’operazione, seguita da mesi per anticipare la concorrenza, conferma la volontà del club di investire sui giovani. Parallelamente, Rafa Leao ha lavorato in Portogallo per recuperare dall’infortunio all’adduttore: rientrerà a Milanello e mercoledì sarà a disposizione di mister Allegri per preparare la sfida contro il Napoli, snodo chiave del finale di stagione.

Sul fronte Inter, invece, prende forma la strategia per il futuro tra i pali. Nonostante le suggestioni legate a nomi di primo piano come Emiliano Martinez e Alisson, il club nerazzurro sembra orientato su un profilo diverso. L’idea è puntare su un portiere italiano, già rodato in Serie A e in grado di garantire affidabilità immediata. In cima alla lista resta Guglielmo Vicario, reduce dall’esperienza al Tottenham ma con il desiderio di tornare in Italia: un’opzione concreta, con un investimento stimato intorno ai 20 milioni.

Dalle nazionali arrivano infine segnali incoraggianti per Jonathan David, protagonista con una doppietta nel 2-2 tra Canada e Islanda in amichevole, utile per ritrovare fiducia dopo un periodo complicato alla Juventus.