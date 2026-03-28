Gioiello di Nico Paz, in Argentina lo incoronano: "Candidatura seria per il Mondiale"

Questa sosta per le Nazionali sarà difficile da dimenticare per Nico Paz. Il fantasista del Como, nella notte italiana, ha siglato il primo gol con la maglia della Nazionale argentina, in amichevole contro la Mauritania. Il tutto davanti ad un certo Leo Messi, che lo ha applaudito dalla panchina. Una prodezza balistica che lo candida ora ad avere un ruolo sempre più di rilievo.

In Argentina i media locali lo candidano con maggior forza per avere un posto nella lista del commissario tecnico Lionel Scaloni, per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in estate.

Il suo infatti è uno dei nomi ancora non certi di avere un posto. Il giornalista Gaston Edul a TycSports spiega: "Senza dubbio, il centrocampista Nico Paz è stato uno dei grandi protagonisti dell'amichevole. Nonostante qualche comprensibile calo di concentrazione durante una prestazione sottotono dell'Argentina, non è sembrato intimorito dalla responsabilità di essere uno dei motori offensivi della squadra in assenza di Lionel Messi. A coronare il tutto, ha siglato un bellissimo gol su punizione, il suo primo con la maglia dell'Albiceleste. Il giocatore di Como si sta quindi candidando a un ruolo più importante e ha offerto una prestazione di alto livello che potrebbe convincere Lionel Scaloni a includerlo nella rosa per i Mondiali".