Bra, Sinani: "A Pontedera sfida decisiva, serve reagire da squadra"

Alla vigilia dello scontro diretto contro il Pontedera, l’attaccante del Bra Ismet Sinani ha presentato una gara fondamentale per il finale di stagione.

“La partita è molto importante, sappiamo quanto vale e quanto pesa in questo momento. Ci stiamo allenando al meglio per ottenere il miglior risultato possibile”, ha dichiarato l’attaccante, sottolineando la consapevolezza del gruppo.

Sinani non ha nascosto le difficoltà recenti: “Non è un periodo positivo, è evidente. Stiamo lavorando per uscirne e fare più punti possibili”. Un momento complicato che richiede compattezza e spirito di sacrificio.

Sul piano personale, il centravanti mette davanti a tutto l’obiettivo collettivo: “Mi farebbe piacere segnare, ma adesso non conta chi fa gol, conta solo il bene della squadra”.

Infine, un riferimento all’ultima uscita contro l’Arezzo, terminata con una sconfitta pesante: “Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, ma contro squadre di questo livello le individualità fanno la differenza”.