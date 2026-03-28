Giana Erminio, Espinal: "L'Ospitaletto ha speculato sul nostro gioco, episodi decisivi"

Nonostante la sconfitta sul campo dell’Ospitaletto Calcio, la Giana Erminio può comunque festeggiare la salvezza aritmetica al termine della stagione.

Il tecnico Vinicio Espinal ha analizzato così la prestazione dei suoi: “L’Ospitaletto ha speculato sul nostro gioco e ha sfruttato le ripartenze. Noi non siamo riusciti a trovare le giuste ampiezze, anche se col passare del tempo abbiamo gestito meglio la partita”.

Determinanti, secondo l’allenatore, alcuni episodi: “La rimessa laterale da cui è nato il secondo gol ha inciso molto. Dopo aver riaperto la gara abbiamo commesso errori che ci sono costati caro”.

Espinal ha poi commentato anche l’impatto non positivo dei cambi: “La panchina è importante per noi, ma questa volta non ha inciso. Forse ho avuto troppa fiducia nel voler dare spazio a tutti. Non possiamo però colpevolizzare ragazzi giovani che devono ancora crescere e sbagliare”.