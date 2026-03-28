Lazio, Hernanes lancia Taylor: "Mi rivedo in lui, Sarri ben fornito a centrocampo"

A margine dell'evento "Operazione Nostalgia", l'ex centrocampista brasiliano - oggi opinionista in TV - Hernanes, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di alcuni ricordi legati alle sue gesta nel campionato italiano.

Il Profeta ha militato nel suo percorso nella Lazio, poi nell'Inter e infine nella Juventus, prima di salutare la Serie A: "Il momento più nostalgico della carriera in Italia? Dura sceglierne uno, ma sicuramente la vittoria con la Lazio della Coppa Italia contro la Roma e dello scudetto con la Juventus" - le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi - ". In Italia ho vissuto tre belle esperienze, ogni maglia mi ha dato qualcosa di bello e qualcosa di meno bello. Ma per tempo e numero di gol, che è la cosa più bella del calcio, direi che con la Lazio ho vissuto più momenti da ricordare. Un Hernanes alla Lazio? Mi rivedo in Taylor, Sarri è ben fornito a centrocampo (ride, ndr)".