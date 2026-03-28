Gelli: "Sognavo la Fiorentina, ma ora che sono qui non posso dire altro che volevo il Frosinone"

Il difensore classe 2001 Jacopo Gelli ha concesso un'intervista al portale Tuttofrosinone.com, parlando del suo percorso e degli obiettivi che vuole raggiungere in carriera: "Dal punto di vista fisico-atletico le esperienze nelle serie minori mi hanno aiutato perché iniziare a giocare con i grandi ti forma, anche se non sei subito pronto per la Serie B. Ho notato, soprattutto quest’anno, che per l’intensità che mettiamo nel gioco la richiesta a livello atletico è molto alta. Sono contento del percorso che ho fatto e di essere arrivato qui, secondo me, nel momento più giusto".

Un sogno chiamato Fiorentina: "Il mio obiettivo, come avevo già detto, è quello che sogno da bambino ovvero arrivare in Serie A. Il mio sogno, essendo nato a Firenze, era ovviamente giocare con la Fiorentina, però ora che sono qui non posso dire altro che volevo giocare per il Frosinone".

I numeri stagionali di Jacopo Gelli

Il centrale nato a Firenze e cresciuto nelle giovanili viola in questa stagione ha collezionato finora 16 presenze e un assist, con 960 minuti giocati tra le fila dei ciociari.