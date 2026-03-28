Caputo scommette tutto su Pio Esposito: "In Bosnia è l'uomo giusto al momento giusto"

L'ex attaccante Francesco 'Ciccio' Caputo, intervistato da Sportitalia a margine dell'evento Operazione Nostalgia a Roma, ha parlato così della finale playoff del Mondiale: "Secondo me quella con la Bosnia sarà una partita completamente diversa rispetto a quella contro l'Irlanda del Nord, il pubblico di casa spingerà la Bosnia per raggiungere una qualificazione storica. A Bergamo ho rivisto però un'Italia finalmente unita e compatta, con attaccamento e voglia di andare al Mondiale. Abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci".

Sul giocatore decisivo dell'Italia: "Oggi in attacco formerei la coppia Kean-Pio Esposito. Quando è entrato con l'Irlanda, Esposito ha dato quel qualcosa in più che mancava. Sta crescendo, è in fiducia e potrebbe essere l'uomo giusto nel momento giusto".