Triestina, Marino: "Senza penalizzazione superiori alla V. Verona, l'abbbiamo dimostrato"

Nonostante la retrocessione già matematica, la Triestina regala una prestazione d’orgoglio travolgendo la Virtus Verona con un netto 5-0 allo stadio “Rocco”.

Al termine della gara, il tecnico Giuseppe Marino si è presentato in conferenza stampa insieme al vice Matteo Ciofani, sottolineando il valore umano del gruppo: “Non è stato un anno facile per i ragazzi e per lo staff. Per dimostrare la mia gratitudine ho voluto portare qui Ciofani e nelle prossime partite farò lo stesso con gli altri membri dello staff”.

Sul piano tecnico, l’allenatore ha elogiato la prestazione: Stiamo cercando di onorare l'impegno perché sentiamo di dover dare ancora tanto alla maglia e alla città. Volevamo confermare una superiorità nei confronti della Virtus che sarebbe certificata senza la penalizzazione, ma abbiamo fatto bene anche contro squadre che occupano i primi posti della classifica. L'episodio dell'espulsione a fine primo tempo? Dopo la sfilza di episodi contrati, ci siamo guardati pensando che non ci avrebbero dato ragione ma era evidente che Faggioli ci sarebbe arrivato ed è andata bene. Da lì in avanti la partita si è messa in discesa".