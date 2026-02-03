Com’è cambiata l'Udinese dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Ieri sera alle ore 20:00 si è concluso il calciomercato di gennaio per la Serie A e la giornata di oggi risulta la più indicata per tracciare un bilancio complessivo di cosa è stato fatto dalle 20 società del massimo campionato italiano nel corso della finestra invernale. Concludiamo la rassegna con l'Udinese.
Due sono i volti nuovi portati a Udine da Nani e Inler nel calciomercato invernale. Al netto di chi infatti è stato richiamato dal prestito, per ripartire subito, i veri acquisti dell'Udinese in questa finestra sono il giovane terzino colombiano Arizala e il difensore croati Mlacic, tra l'altro accomunati dal fatto di aver visto i friulani battere sul tempo le due milanesi: sul primo c'era il Milan, il secondo invece sembrava promesso sposo dell'Inter. Alla fine li ha presi l'Udinese.
ACQUISTI
Enzo Ebosse (D) (Hellas Verona) FP
Branimir Mlacic (D) (Hajduk Split) DEF
Gonçalo Esteves (D) (Alverca) FP
Damián Pizarro (A) (Le Havre) FP
Juan Arizala (D) (Independiente Medellín) DEF
Brenner (A) (Cincinnati) FP
CESSIONI
Leonardo Buta (D) (Rio Ave) PRE
Rui Modesto (C) (Palermo) PRE
Saba Goglichidze (D) (Watford) PRE
Marco Ballarini (C) SVI
Enzo Ebosse (D) (Torino) PRE
Sandi Lovric (C) (Hellas Verona) PRE
Gonçalo Esteves (D) (Catanzaro) DEF
Brenner (A) (Vasco da Gama) DEF
Damián Pizarro (A) (Racing Avellaneda) PRE
Iker Bravo (A) (Las Palmas) PRE
Matteo Palma (D) (Sampdoria) PRE
Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato
LA FORMAZIONE TIPO DELL'UDINESE DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.
Il voto al calciomercato di gennaio 2026 dell'Udinese è una sufficienza ampia, voto 6,5 per i bianconeri del Friuli. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A
