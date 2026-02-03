Rui Modesto alle 19:59, Pandolfi alle 20:00. I depositi più tardivi del mercato di gennaio

Alle 20 di ieri sera è finito il tempo per effettuare acquisti per le squadre di Serie A, con l'unica eccezione rappresentata da quei calciatori che si fossero svincolati prima dei termini, dopo che è suonata la campanella di fine calciomercato.

Ci sono due operazioni arrivate proprio a ridosso del gong, che rischiavano di non essere completate nei tempi previsti (come avvenuto per esempio per il passaggio di Kouame in prestito secco dalla Fiorentina all'Hellas Verona) ma che, per fortuna dei diretti interessati soprattutto, alla fine sono stati ultimati.

Uno è per esempio quello di Rui Modesto dall'Udinese al Palermo. I rosanero della Sicilia, che hanno prelevato l'esterno portoghese classe 1999 con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato, hanno depositato il contratto del trasferimento alle 19:59 e 57 secondi. Di fatto, a 3 secondi dall'ultimo minuto rimasto a disposizione per i depositi.

A spiegare bene quest'ultimo concetto arriva in soccorso il caso di Luca Pandolfi (nell'immagine) e del suo trasferimento dal Catanzaro all'Avellino, avvenuto anch'esso ieri. Nel suo caso i contratti sono stati depositati addirittura alle 20:00 e 50 secondi, a dieci lancette dalla fine reale dei termini. Questo perché la scadenza delle 20:00 comprende anche il trascorrere del minuto intero dell'orario in questione.