Un Lahdo sul lago: il Como pensa al gioiellino dell'Hammarby, trattativa in corso

Il Como ha mosso i primi passi ufficiali per assicurarsi Adrian Lahdo, talento classe 2007 in forza all'Hammarby. Le trattative per il centrocampista diciottenne sono attualmente in corso, nonostante la fitta concorrenza, fa sapere Fabrizio Romano: sul giocatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama svedese, si è infatti registrato l'interesse di numerosi club europei.

Lahdo non è un nome nuovo per i lettori di TMW, che lo hanno conosciuto a febbraio scorso, nella rubrica "Il Talento del Giorno": il giovane centrocampista svedese che milita nell'Hammarby IF, uno dei club più prestigiosi della Svezia, è considerato un predestinato dagli addetti ai lavori. Cresciuto nel settore giovanile dell'Hammarby, ha firmato un contratto professionistico con il club nel luglio 2024, con scadenza nel 2027. Ha esordito in Allsvenskan, la massima divisione svedese, il 21 ottobre 2024, in una vittoria casalinga per 2-0 contro il Djurgårdens IF. Oltre alle presenze con la prima squadra, Lahdo ha giocato con l'Hammarby TFF, squadra affiliata militante in divisioni inferiori, totalizzando 9 presenze e 3 gol.

A livello internazionale, nel marzo 2024, è stato convocato per la prima volta nella nazionale svedese Under 17, partecipando alle qualificazioni per il Campionato Europeo di categoria. Successivamente, ha preso parte al torneo finale in Cipro nel maggio 2024. Nell'ottobre dello stesso anno, ha debuttato con la nazionale Under 18. Lahdo è un centrocampista centrale noto per la sua visione di gioco, il controllo palla e la capacità di distribuire passaggi precisi. Nonostante la giovane età, ha dimostrato maturità tattica e una notevole capacità di lettura del gioco, qualità che lo rendono un prospetto interessante per il futuro del calcio svedese.