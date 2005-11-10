Como, allarme rosso per Fabregas: dove sono i gol? E ora gli resta solo Douvikas

La sconfitta incassata al De Kuip contro il Feyenoord ha lasciato musi lunghi e frustrazioni in casa Como, complice una vittoria mancante ormai dal 14 settembre (2-1 al Parma) e una serie di pressioni che cominciano a farsi sentire. Il triplice impegno stagionale, tra campionato e coppe, comincia a farsi sentire su gambe e menti dei giocatori di Cesc Fabregas, alla ricerca della formula giusta per riuscire ad affrontare un momento di flessione della sua squadra.

Difesa quasi sempre battuta

Trevoh Chalobah è arrivato in estate dal Chelsea per 30 milioni di euro, per coprire il vuoto lasciato da Diego Carlos al fianco invece di chi, come Jacobo Ramon, non ha mai riposato fino a questo momento con il Como. La stanchezza sui giocatori potrebbe incidere, di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali e subito catapultati nel turbillon di partite con la maglia biancoblù tra campionato e Champions League. Intanto però c'è un dato di fatto: finora nelle 8 partite stagionali disputate è arrivato un solo clean sheet, nello 0-0 contro la Roma. Per il resto 10 gol subiti e ben 3 in una sola serata da un Robert Sanchez discutibile tra i pali contro il Feyenoord.

Emergenza attacco

Poi c'è l'attuale allarme rosso: chi gioca in attacco? Moise Kean ne avrà ancora da pazientare prima di tornare in campo e salterà la Fiorentina, come pure Assane Diao infortunatosi dopo appena 18 minuti in occasione dell'azione del momentaneo 1-0 in casa degli olandesi. Adesso Fabregas sarà costretto a puntare tutto su Tasos Douvikas, dovendo fare i conti con le batterie scariche di Nico Paz per via della nazionale argentina e un turno di riposo finora mai avuto nel Como. Anche al Franchi questa domenica si prevedono straordinari per l'argentino, che dovrà incaricarsi di ritrovare il gol: nelle ultime 3 partite (Frosinone, Roma e Feyenoord) sono stati realizzati solamente 2 gol dall'intera squadra lariana. Tutti, tra l'altro, nell'ultima trasferta europea. Serve una soluzione, e in fretta.