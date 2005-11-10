Ostiamare, Gerbaudo ai saluti dopo tre mesi: c'è la Sarnese

Si avvicina alla conclusione, dopo appena tre mesi, l'esperienza di Matteo Gerbaudo con la maglia dell'Ostiamare. Il centrocampista, arrivato a luglio dall'Ancona, ha collezionato quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia di Serie C, ma nelle ultime quattro gare dei lidensi è rimasto in panchina.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il classe 1995 è destinato a tornare in Serie D, dove ad attenderlo c'è l'ambizioso progetto della Sarnese. Il club campano ha avuto la meglio sulla Paganese, che aveva a sua volta seguito il giocatore.