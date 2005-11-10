Ostiamare, Gerbaudo ai saluti dopo tre mesi: c'è la Sarnese
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:48Serie C
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16.10.2026 11:48Serie C
Gerbaudo è vicino all'addio all'Ostiamare dopo appena tre mesi: il centrocampista ripartirà dalla Sarnese, che ha superato la Paganese.
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Si avvicina alla conclusione, dopo appena tre mesi, l'esperienza di Matteo Gerbaudo con la maglia dell'Ostiamare. Il centrocampista, arrivato a luglio dall'Ancona, ha collezionato quattro presenze in campionato e una in Coppa Italia di Serie C, ma nelle ultime quattro gare dei lidensi è rimasto in panchina.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il classe 1995 è destinato a tornare in Serie D, dove ad attenderlo c'è l'ambizioso progetto della Sarnese. Il club campano ha avuto la meglio sulla Paganese, che aveva a sua volta seguito il giocatore.
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