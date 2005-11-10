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Assemblea di Lega Serie A a Milano, Cairo: "Supporteremo Malagò? Penso proprio di sì"TMW
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Ivan Cardia
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16.10.2026 13:37Serie A
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È in corso di svolgimento a Milano l’assemblea della Lega Calcio Serie A, che non prevede all’ordine del giorno la ricandidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. Arrivato a lavori in corso, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato brevissime dichiarazioni: “Se supporteremo Malagò? Penso proprio di sì”.
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