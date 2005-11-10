Como, Fabregas mastica amaro: "Feyenoord più bravo di noi e più organizzato nei momenti clou"

Nel post partita della sfida tra Feyenoord e Como, seconda giornata della League Phase di Champions League vinta dagli olandesi per 3-2, il tecnico della formazione lombarda Cesc Fabregas ha parlato anche ai microfoni di Ziggo Sport: "Sono stati più bravi di noi. Non per tutta la partita, ma nei momenti più importanti. Probabilmente abbiamo creato lo stesso numero di occasioni, ma loro erano un po' più organizzati".

E ancora: "So che giocare in trasferta in Champions League è molto difficile contro chiunque, soprattutto contro squadre abituate a vincere e dominare nel proprio campionato. C'è tanto da migliorare e imparare".