Il Como crolla con il Feyenoord: a breve Fabregas in conferenza stampa

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Il Como crolla con il Feyenoord: a breve Fabregas in conferenza stampaLive TMW
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 21:02Serie A
autore Yvonne Alessandro
14.10.2026 21:02Serie A
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21.02 - Il Como stecca la prima trasferta europea della storia e la riapre troppo tardi contro il Feyenoord: a breve il commento di Cesc Fabregas, allenatore dei biancoblù, in conferenza stampa dopo il 3-2 subito.
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