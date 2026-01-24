Como, Baturina: "Orgoglioso della squadra, lavoriamo duramente"

Il Como travolge il Torino con un perentorio 6-0 nella ventiduesima giornata di Serie A e conquista la vittoria più larga della propria storia nel massimo campionato. La squadra di Cesc Fabregas vola al quinto posto con 40 punti, scavalcando momentaneamente la Juventus e inserendosi prepotentemente nella corsa alla Champions League. La doppietta di Douvikas, accompagnata dai gol di Martin Baturina, Da Cunha su rigore, Kühn e Caqueret, certifica il dominio assoluto dei lariani contro un Torino in caduta libera, alla quarta sconfitta consecutiva. Il centrocampista croato, si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione corale e il proprio contributo determinante.

Cosa pensi di questa vittoria storica per il Como?

"Che posso dire? Sono molto orgoglioso della squadra, lavoriamo molto duramente per questo e sono felice che molti giocatori abbiano segnato" ha dichiarato Baturina.

Sei il giocatore coinvolto in più partecipazioni al gol nelle ultime quattro partite. Che effetto ti fa?

"Nessuno gioca come me. Nessuno nelle ultime quattro partite ha fatto quello che sto facendo"