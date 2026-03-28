Como, Bonsignori e l'esordio tra i pro: "Il mio cuore si è fermato. Fabregas stupendo"

Lorenzo Bonsignori, classe 2007 del Como, ha fatto il suo esordio con i professionisti in questa stagione, subentrando nel finale della gara di Coppa Italia con il Sassuolo: “Credo che il mio cuore si sia fermato per qualche secondo - ha raccontato a Como Tv -. È una cosa davvero incredibile, essere entrato in campo insieme a giocatori fortissimi, con un allenatore stupendo”.

Il giovane esterno, che in stagione ha collezionato 21 presenze con la Primavera 1 e compie 19 anni proprio oggi, racconta così le emozioni di quella gara: “È successo tutto molto velocemente, non me l’aspettavo neanche io. Il momento più difficile è stato entrare in campo: ritmo e atmosfera sono completamente diversi rispetto a quelli a cui sono abituato. Ma è un punto di partenza”.