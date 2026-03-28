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Zenga vota: "Molto meglio Esposito di Retegui. Ma perché esultano per la Bosnia?"

Zenga vota: "Molto meglio Esposito di Retegui. Ma perché esultano per la Bosnia?"TUTTO mercato WEB
© foto di Lorenzo Marucci
Daniele Najjar
Oggi alle 19:53Serie A
Daniele Najjar

L'ex portiere ed oggi allenatore, Walter Zenga, ha parlato a Sky Sport della vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: "L'Italia ha vinto 2-0 e gol li hanno fatti i due migliori in campo, Tonali e Kean, soprattutto Tonali è stato determinante in questa partita. La considerazione è semplice: il fatto che l'avversario, l'Irlanda del Nord, non abbia creato alcun pericolo, non abbia mai tirato in porta, con Donnarumma che ha svolto solo lavoro di normale amministrazione beh, questo la dice lunga su come gli azzurri siano stati in campo".

Il primo tempo è stato con il freno a mano tirato, ma c'era di mezzo l'emozione per il fatto che nei precedenti spareggi contro Svezia e Macedonia del Nord non avessimo fatto alcun gol. Mi sono piaciuti Tonali e Kean, da rivedere Bastoni come centrale. Questo perché il centrale della linea a tre deve essere più intraprendente e comandare molto di più. Molto meglio Pio Esposito rispetto a Retegui, perché si integra molto meglio sia con Kean che con lo stesso Retegui".

Postilla poi sul piccolo caso chiuso oggi da Dimarco, riguardo all'esultanza per la vittoria della Bosnia contro il Galles in semifinale pizzicata da delle telecamere: "Tutti a dire che sia meglio la Bosnia del Galles, ma perché? Spiegatemelo. Se uno esulta al rigore sbagliato dal Galles, vorrei capire come mai si esulta perché si incontra una squadra piuttosto che un'altra, visto che non stiamo parlando di squadre top nel mondo".

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