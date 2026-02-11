Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Como sa anche scovare affari: due milioni per Butez (che non era titolare in Belgio)

Il Como sa anche scovare affari: due milioni per Butez (che non era titolare in Belgio)TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:20Serie A
Raimondo De Magistris

Dopo due terzi di campionato il Como ha la seconda miglior difesa della Serie A. Sedici i gol incassati da Jean Butez nelle prime 23 giornate, meglio ha fatto solo Mile Svilar alla Roma con 14 reti subite in 24 partite. Estremo difensore francese classe '95, Butez quest'anno non ha saltato un minuto. Sempre titolare nelle sfide di campionato e di Coppa Italia e quindi anche ieri sera, in una gara che l'ha visto grande protagonista. Al Maradona la partita s'è infatti decisa ai rigori e la sua parata sulla conclusione di Lobotka è stata determinante per permettere ai lariani di staccare il pass per le semifinali contro l'Inter. "Ho spinto e ho dato tutto, ho messo la mano più lunga possibile", ha detto Butez in merito a quell'intervento. Una parata che gli è valsa un 6.5 in pagella, uno dei migliori del match.

Butez nel gennaio 2025 è costato al Como due milioni di euro e il suo arrivo anche per come gioca la squadra di Fabregas ha rappresentato una vera e propria svolta. Il club lariano l'ha scovato in Belgio, il classe '95 era scivolato indietro nelle gerarchie dell'Anversa dopo qualche problemino fisico e di fatto si era sempre accomodato in panchina nella prima parte di stagione. Nonostante ciò, Cesc Fabregas aveva deciso di puntare su di lui e di portare avanti una trattativa che a un certo punto sembrava definitivamente saltata. Già, perché Butez nei primi giorni del 2025 era ufficiosamente un giocatore del Lens. Il club francese era infatti la prima scelta del calciatore nato a Lille, a pochi chilometri di distanza dalla squadra di destinazione. Ma quando la società rosso-oro decise di puntare su una opzione ancor più economica, su Mathew Ryan della Roma, ecco che il Como tornò alla carica e chiuse l'affare. Per due milioni di euro.

Da non titolare in Belgio Butez s'è così ritrovato a essere protagonista di una delle più belle favole del nostro calcio. Protagonista di un Como che ha certamente importanti possibilità di spesa, ma ha anche la capacità di saper spendere bene. Di scovare affari low cost che sarebbe economicamente accessibili a chiunque: qui c'entra la competenza e la bravura, non la disponibilità economica.

