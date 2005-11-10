Como in campo per la rifinitura verso il Feyenoord: resta fuori Moise Kean

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Como in campo per la rifinitura verso il Feyenoord: resta fuori Moise KeanTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 12:14Serie A
autore Simone Bernabei
13.10.2026 12:14Serie A
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Como in campo nel centro sportivo di Mozzate, con la squadra di Cesc Fabregas che sta svolgendo la seduta di rifinitura in vista del match di Champions League contro il Feyenoord di domani sera.
In linea con quanto accaduto contro la Roma, resta fuori Moise Kean, con l'attaccante ancora alle prese col problema fisico accusato in Nazionale. Per il Como poi partenza verso l'Olanda nelle prossime ore, con la conferenza stampa di Fabregas e di un giocatore prevista per le ore 18.30.
Fonte: Yvonne Alessandro
Le immagini della rifinitura del Como
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