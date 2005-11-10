Como, Suwarso: "Marotta e De Laurentiis sanno guardare oltre la partita successiva"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mirwan Suwarso ha commentato la decisione di Nico Paz di sposare il progetto del Como: "La decisione di Nico significa molto, ma per noi è una responsabilità importante: dobbiamo offrirgli le condizioni giuste per migliorare. Può diventare ancora più forte".

Il discorso poi si è spostato sul mercato con il numero uno biancoblù che ha parlato alla luce dei giocatori che ha in rosa (Ramón, Perrone, Da Cunha, Baturina, Diao, Douvikas) con un età media di 25 anni e se il target può rimanere questo: "Per ottenere un ritorno da quell’investimento dobbiamo puntare su talenti che possano svilupparsi e crescere di valore. Ma l’età media non deve mai diventare da sola un criterio di selezione. Ogni giocatore deve essere adatto al nostro calcio".

Il patron della formazione lariana si è soffermato poi sul presidente dell'Inter Beppe Marotta e su quello del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha definito "due visionari": "Perché sanno guardare oltre la partita successiva. De Laurentiis ha dimostrato di pensare al Napoli come a un’azienda e ho già parlato di quanto sia commercialmente acuto. In Marotta vedo l’importanza dell’esperienza e della costruzione di un’organizzazione calcistica che sappia continuare a competere".