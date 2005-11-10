Chi sostituisce Stroppa sulla panchina del Venezia? Scende Zanetti, sale Nicola

Chi sostituisce Stroppa sulla panchina del Venezia? Scende Zanetti, sale NicolaTMW
Dimitri Conti
Il Venezia ha appena esonerato il suo allenatore Stroppa e va alla ricerca del sostituto. Sono tre i nomi più forti che si candidano a raccoglierne l'eredità sulla panchina degli arancioneroverdi, con la figura dell'ex Paolo Zanetti che sembrava la più accreditata per il subentro. L'evoluzione di questi ultimissimi minuti, però, porta a cambiare lo scenario.
Sorpasso in corso
Come ricostruito da TMW, infatti, sale con decisione la candidatura di Davide Nicola. Fermo dalla fine dello scorso campionato, quando è stato esonerato dalla Cremonese a poche giornate dal termine, è adesso il favorito per subentrare sulla panchina del Venezia. Da parte del board lagunare, infatti, la maggior parte delle preferenze andrebbe in sua direzione.
D'Aversa resta defilato
Ci sarebbe anche un terzo candidato, Roberto D'Aversa con cui erano stati presi contatti anche nel recente passato, ma al momento sembra una figura più defilata.