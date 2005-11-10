Un ciociaro nato a Lille: il Frosinone blinda Oyono, una delle certezze di Alvini

Continua la campagna rinnovi in casa Frosinone: l'ultimo a prolungare coi gialloazzurri è stato Anthony Oyono, terzino destro francese di origine gabonese, nato a Lille il 12 aprile 2001. Un ciociaro nato in Francia, visto che gran parte della sua carriera si sviluppata proprio allo Stirpe, la cui atmosfera vive da oltre cinque anni.

La carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Boulogne, viene promosso in prima squadra nel 2020. Debutta in Championnat National (terza serie francese) nell’agosto 2020 e totalizza 31 presenze in due stagioni senza segnare. Il 30 gennaio 2022 passa al Frosinone, dove diventa un punto fermo della difesa. Contribuisce alla promozione in Serie A nella stagione 2022-23 e disputa 16 partite in massima serie nel 2023-24. Dopo la retrocessione torna protagonista in Serie B (oltre 60 presenze nelle due stagioni successive, con 2 gol totali) e nella stagione 2026-27 è di nuovo in Serie A con i ciociari. Ha recentemente superato le 100 presenze con la maglia del Frosinone.

Il parallelismo col fratello gemello

Gran parte della carriera l'ha condivisa con il fratello gemello identico, Jérémy Oyono. Anche Jérémy è un terzino destro e ha giocato insieme ad Anthony al Frosinone per un paio di stagioni (dal 2024), ma in estate si sono separati per la scelta di Jeremy di mettersi alla prova allo Spezia. I due si sono allenati e cresciuti insieme fin da bambini e hanno spesso dichiarato di spingersi a vicenda: Jérémy ha detto in un’intervista “Senza mio fratello gemello non avrei raggiunto questo livello”.