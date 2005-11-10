Da Fatah alla mano di Paz: tre cose che forse vi siete persi della 6^ giornata di Serie A

Ieri sera è andata ufficialmente in archivio la 6^ giornata di Serie A, che qui su TMW è stata ovviamente oggetto di racconto in presa diretta, analisi e approfondimento sia prima che durante che dopo le dieci partite che l'hanno composta. Ci sono tre aspetti riguardanti il 6° turno che però potreste esservi persi e che sottoponiamo qui alla vostra attenzione.

L'ambizione di Fatah e l'abbraccio di Palladino a Skorupski

Lecce-Bologna è stata una partita divertente e ricca di episodi, di momenti da segnalare. Tra questi, senz'altro il primo gol in Serie A di Amar Fatah, esterno d'attacco che nei piani dei giallorossi farà dimenticare Banda e la spiacevole partenza estiva. Lui stesso nel post-match, ha chiarito: "Se continuo così, tenermi fuori sarà difficile". Ha segnato approfittando di un errore in uscita del giovane Pessina, che sostituiva Skorupski, anche lui reduce da diversi passaggi a vuoto. Proprio il portiere polacco è stato il primo ad essere abbracciato dall'allenatore rossoblù nel momento in cui Enem ha segnato il gol decisivo per il Bologna.

Il Genoa trascinato dai 'vecchietti' Messias ed El Shaarawy

Se i rossoblù di De Rossi siano realmente usciti dalla crisi di inizio stagione è ancora troppo presto per dirlo, di certo c'è che sabato contro la Fiorentina è arrivata la prima vittoria del Grifone in questa Serie A. Nel segno, oltre che di Osmajic, anche di due over-30. La prestazione di Junior Messias, per esempio, è stata trascinante, ha mostrato di nuovo quel giocatore che si era visto a Crotone e a tratti anche nel Milan, soprattutto quello scudettato. Bene anche Stephan El Shaarawy: il Faraone ha dato risposte positive a De Rossi nel giorno in cui l'allenatore gli ha concesso il (secondo) esordio da titolare con il Genoa.

Como-Roma: quel tocco di mano di Nico Paz su calcio d'angolo

Il lunch match domenicale, la partita più attesa del turno, è stata zeppa di temi nonostante alla fine si sia rivelato essere il primo 0-0 di questo campionato. Un episodio forse è sfuggito ai più: al 63' Nico Paz si prepara a battere un calcio d'angolo per il Como, ma nel sistemarsi il pallone all'angolo della bandierina lo tocca involontariamente con il piede sinistro, recuperandolo al volo con la mano. A termini di regolamento, probabilmente un'irregolarità, sfuggita però anche all'arbitro. Su X hanno chiesto all'ex arbitro Luca Marelli, che ha spiegato: "Si capisce che era un tocco totalmente avulso dalla battuta. Non credo che ci sarebbero state polemiche, non è né una furbata né una irregolarità, stava sistemando il punto di appoggio".