La Lazio di Lotito vola: quanto prende di stipendio il presidente dei biancocelesti
Dimitri Conti
La Lazio è lassù in cima alla classifica della Serie A, a braccetto con l'Inter grazie ai 16 punti raccolti dalla squadra biancoceleste nelle prime 6 giornate del massimo campionato italiano: i capitolini sono la sorpresa più grande del torneo, fino a qui, e tutto ciò nonostante un'altra estate con il mercato limitato.
Nelle sue tasche 600mila euro l'anno
Nei giorni scorsi il portale specializzato Calcio & Finanza ha consultato i documenti ufficiali della Lazio, soffermandosi nello specifico sulla relazione relativa alle remunerazioni e ai compensi corrisposti. Per l'esercizio relativo all'anno fiscale 2025/26, chiuso lo scorso 30 giugno, lo stipendio del presidente Claudio Lotito risulta di 1,1 milioni di euro lordi, la stessa cifra dell'anno precedente. Al netto, quindi, circa 600mila euro.