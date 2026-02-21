Live TMW Como, Caqueret: "Oggi abbiamo fatto una grande partita"

Maxence Caqueret, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta.

Hai segnato e siete riusciti a vincere...

"Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di grande qualità e soprattutto senza Nico. Perché abbiamo una squadra ricca di talento, con giocatori molto forti. Il mio gol è importante, perché il secondo della partita è sempre la cosa più importante. Abbiamo una squadra con molto coraggio e molta qualità".

Oggi hai giocato nel ruolo di Paz?

"Oggi ho giocato in una posizione più alta ma tutti noi abbiamo fatto una buona partita. Posso giocare alto o basso ma la cosa più importante è giocare per la squadra e oggi tutti lo abbiamo fatto. Vincere è stata la cosa più importante della giornata".