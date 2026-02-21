Mkhitaryan entra e toglie l'Inter dai guai: 1-0 al Lecce, con Falcone rivedibile
Henrikh Mkhitaryan la risolve al Via del Mare. In un match complicatissimo per l'Inter, contro un Lecce organizzatissimo, alle spalle del castello difensivo dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha inquadrato la porta: interno destro dell'armeno - subentrato a Sucic al 60' - che beffa Falcone e vale l'1-0 dei nerazzurri al minuto 75.
