Verona, almeno c'è Suslov: "6 mesi impegnativi. Situazione molto brutta, ma restiamo uniti"

Nell'ennesima sconfitta raccolta dal Verona contro il Sassuolo c'è ben poco da sorridere per la squadra di Paolo Sammarco, relegata all'ultimo posto in classifica con 15 punti, con sole 12 gare da giocare prima del termine del campionato. Al Mapei Stadium alla voce "notizie positive" rientra però sicuramente il ritorno in campo di Tomas Suslov.

Il tecnico scaligero, vista la partita che ormai non aveva più molto da dire, lo ha inserito in campo all'82', per fargli assaggiare nuovamente il terreno di gioco e l'aria della Serie A. Presto per dire quando potrà essere al 100%, ma intanto il centrocampista slovacco, perno della squadra nella passata stagione, ha timbrato il cartellino 6 mesi dopo. L'ultima apparizione era stata in una amichevole contro il Sudtirol, datata 3 agosto 2025.

Dal proprio profilo Instagram, Suslov ha commentato così il lieto evento: "6 mesi molto impegnativi sono alle spalle, ringrazio la mia famiglia, la mia ragazza e tutte le persone che mi hanno aiutato nel mio ritorno. Siamo in una situazione molto brutta, ma dobbiamo restare uniti fino alla fine". Il Verona affronterà nella 27esima giornata il Napoli di Conte al Bentegodi e la speranza di rimanere agganciati alla lotta salvezza è ormai ridotta ai minimi termini.