Genoa-Torino, i convocati di De Rossi: Otoa non ce la fa per il problema alla caviglia
Il Genoa si prepara alla sfida in programma domani nel lunch match delle 12.30, contro il Torino. Il Grifone è a quota 24 punti in classifica, a soli tre punti dal terz'ultimo posto occupato dalla Fiorentina. I granata per contro ne hanno 27 e dunque nessuna delle due squadre si può dire tranquilla, anzi: al Ferraris sarà uno scontro salvezza in piena regola.
È stata diramata la lista dei giocatori convocati dal tecnico del Genoa, Daniele De Rossi. Rimane fuori Otoa per una distorsione alla caviglia: al suo posto il Primavera Doucoure.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom, Doucoure, Norton-Cuffy.
Centrocampisti: Baldanzi, Amorim, Ellertsson, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.