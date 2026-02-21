Juventus, Paolo Montero risolve il contratto: lo attende l'Al-Ittifaq di Mario Balotelli

Paolo Montero è pronto a ripartire con una nuova avventura professionale. Il tecnico uruguaiano, reduce dall’esperienza sulla panchina della Juventus Next Gen, si appresta a risolvere il proprio contratto con i bianconeri ed a tornare in attività dopo oltre un anno di inattività. La sua prossima destinazione sarà, secondo quanto riporta Sky Sport, l’Al-Ittifaq, club della seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti dove milita anche da qualche settimana l'ex attaccante di Milan ed Inter, Mario Balotelli.

Dopo aver allenato in Sudamerica e vissuto una breve esperienza alla Sambenedettese, l’ex difensore era rientrato in Italia per guidare la Primavera della Juventus. Alla guida dell’Under 19 bianconera aveva ottenuto risultati importanti, tanto da essere scelto per dirigere la prima squadra nelle ultime due giornate della stagione 2023/2024, in seguito all’esonero di Massimiliano Allegri.

Nella stagione successiva, 2024/2025, Montero era stato promosso alla guida della Next Gen. Tuttavia, l’esperienza non si è rivelata positiva: in 15 partite la squadra ha conquistato una sola vittoria, incassando dieci sconfitte. Numeri che hanno convinto la dirigenza a sollevarlo dall’incarico, richiamando Massimo Brambilla. Ora per l’allenatore 54enne si apre una nuova sfida negli Emirati. Oltre a Balotelli, in estate potrebbero raggiungerlo anche Douglas Costa e Baselli, attualmente al Chievo ma già destinati all’Al-Ittifaq, entrambe società riconducibili all’imprenditore Pietro Laterza.