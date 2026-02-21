Dimarco da corner, Akanji vola in cielo: il Lecce prende il 2-0, Inter in sicurezza
Altro corner, altro gol per l'Inter. Dalla bandierina c'è Dimarco che confeziona un assist - l'ennesimo della stagione - per pescare Akanji, che stacca in terzo tempo su Siebert e rifila il 2-0 al Lecce al minuto 82.
