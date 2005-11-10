Como, Chalobah: "Delude non aver vinto, ma la Roma è forte. Con Ramon bel rapporto"

Trevoh Chalobah, difensore del Como, ha parlato ai canali ufficiali del club lariano dopo lo 0-0 dell’ora di pranzo contro la Roma, in cui è apparso in ottima forma: “La partita è stata davvero difficile, un po’ deludente non aver vinto ma sfidavamo una squadra forte. Difensivamente siamo andati bene, prendiamoci il punto e pensiamo alla prossima”.

Cosa le è piaciuto di più?

“Sento che tutte e due le squadre erano pronte a difendere bene, ci sono mancati piccoli dettagli in attacco, nelle transizioni. Qualcosa che traiamo di insegnamento per le prossime partite”.

Con Ramon sembrate trovarvi bene.

“Sì, abbiamo stretto un bel rapporto. Stiamo andando bene e secondo me possiamo ancora migliorare”.

Mercoledì torna la Champions League.

“Saremo pronti per la seconda partita”.