Il Como spenderà 40 milioni per Kean, ma il titolare è Douvikas. Il rinnovo lo conferma

Il Como spenderà 40 milioni per Kean, ma il titolare è Douvikas. Il rinnovo lo confermaTMW
Alessio Del Lungo
Anastasios Douvikas viaggia sempre più spedito verso il rinnovo di contratto con il Como. L'attaccante firmerà fino al 2030, allungando di un anno l'attuale scadenza dell'accordo e vedendosi anche ritoccare lo stipendio come riconoscimento dopo i 17 gol segnati nel 2025-2026 e i 3 di questo avvio di stagione. Questa notizia è l'ulteriore conferma di quanto sia centrale nel progetto di Cesc Fabregas e dei lariani.
È lui il titolare
Da queste prime 6 partite ciò che è emerso è che la prima scelta per il ruolo di centravanti del Como in questo momento è lui. In 5 occasioni infatti è stato lui a partire dall'inizio, con Kean, a disposizione solo in 4 partite, relegato in panchina 3 volte. Il rendimento del classe '99 è indubbiamente migliore del compagno di reparto italiano, uscito acciaccato dai match con la Nazionale, e poco importa se è stato programmato un investimento da 40 milioni di euro per l'ex Juventus, nessuno mette in dubbio Douvikas ora come ora.
La carriera di Douvikas
2017-2018: 23 presenze, 3 gol e 1 assist con l'Asteras Tripolis
2018-2019: 26 presenze, 1 gol e 2 assist con l'Asteras Tripolis
2019-2020: 3 presenze con l'Asteras Tripolis
2020-2021: 34 presenze, 14 gol e 4 assist con il Volos NFC
2021-2022: 37 presenze, 9 gol e 3 assist con l'Utrecht
2022-2023: 38 presenze, 22 gol e 4 assist con l'Utrecht
2023-2024: 2 presenze con l'Utrecht; 37 presenze, 13 gol e 3 assist con il Celta Vigo
2024-2025: 21 presenze, 5 gol e 1 assist con il Celta Vigo; 13 presenze, 2 gol e 2 assist con il Como.
2025-2026: 44 presenze, 17 gol e 3 assist con il Como
2026-2027: 6 presenze, 3 gol con il Como.