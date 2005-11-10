Il Como spenderà 40 milioni per Kean, ma il titolare è Douvikas. Il rinnovo lo conferma

Anastasios Douvikas viaggia sempre più spedito verso il rinnovo di contratto con il Como. L'attaccante firmerà fino al 2030, allungando di un anno l'attuale scadenza dell'accordo e vedendosi anche ritoccare lo stipendio come riconoscimento dopo i 17 gol segnati nel 2025-2026 e i 3 di questo avvio di stagione. Questa notizia è l'ulteriore conferma di quanto sia centrale nel progetto di Cesc Fabregas e dei lariani.

È lui il titolare

Da queste prime 6 partite ciò che è emerso è che la prima scelta per il ruolo di centravanti del Como in questo momento è lui. In 5 occasioni infatti è stato lui a partire dall'inizio, con Kean, a disposizione solo in 4 partite, relegato in panchina 3 volte. Il rendimento del classe '99 è indubbiamente migliore del compagno di reparto italiano, uscito acciaccato dai match con la Nazionale, e poco importa se è stato programmato un investimento da 40 milioni di euro per l'ex Juventus, nessuno mette in dubbio Douvikas ora come ora.

La carriera di Douvikas

2017-2018: 23 presenze, 3 gol e 1 assist con l'Asteras Tripolis

2018-2019: 26 presenze, 1 gol e 2 assist con l'Asteras Tripolis

2019-2020: 3 presenze con l'Asteras Tripolis

2020-2021: 34 presenze, 14 gol e 4 assist con il Volos NFC

2021-2022: 37 presenze, 9 gol e 3 assist con l'Utrecht

2022-2023: 38 presenze, 22 gol e 4 assist con l'Utrecht

2023-2024: 2 presenze con l'Utrecht; 37 presenze, 13 gol e 3 assist con il Celta Vigo

2024-2025: 21 presenze, 5 gol e 1 assist con il Celta Vigo; 13 presenze, 2 gol e 2 assist con il Como.

2025-2026: 44 presenze, 17 gol e 3 assist con il Como

2026-2027: 6 presenze, 3 gol con il Como.