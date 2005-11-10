Pisa, Caracciolo e Petagna recuperano: cresce l'ottimismo per la Cremonese
Daniel Uccellieri
Il Pisa intravede la possibilità di recuperare Antonio Caracciolo e Andrea Petagna in vista del big match contro la Cremonese. Dopo i problemi muscolari che avevano costretto entrambi a dare forfait nell'ultima partita contro il Vicenza, arrivano segnali incoraggianti dal centro sportivo. Paolo Bianco può quindi guardare con maggiore fiducia ai prossimi giorni di lavoro, nella speranza di avere a disposizione due giocatori importanti per la gara alla Cetilar Arena.
Come riportato da Sestaporta.news, Caracciolo ha svolto per il secondo giorno consecutivo l'allenamento insieme al resto del gruppo. Un'indicazione positiva per il difensore centrale, che sta proseguendo il percorso verso il pieno recupero dopo il problema fisico accusato prima della sfida con il Vicenza.
Novità favorevoli anche sul fronte Petagna: l'attaccante è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi, aumentando le possibilità di una sua disponibilità per il prossimo impegno. Per entrambi, la situazione sarà valutata ulteriormente nei prossimi giorni, ma le risposte raccolte finora alimentano la fiducia dello staff.