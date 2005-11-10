Nicola risolve con la Cremonese: c'è il comunicato. Adesso lo aspetta il Venezia

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Nicola risolve con la Cremonese: c'è il comunicato. Adesso lo aspetta il VeneziaUfficiale
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:43Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 17:43Serie A
Arriva anche la nota ufficiale con l'accordo per la conclusione del contratto tra l'allenatore (destinato alla Serie A) e i grigiorossi.
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Confermata la notizia che vi abbiamo dato poco fa, della risoluzione contrattuale tra la Cremonese e l'allenatore Davide Nicola, che si appresta ora a rispondere alla chiamata del Venezia ultimo in Serie A, che ha esonerato ieri Stroppa.
Il comunicato ufficiale dei grigiorossi
Nicola ha risolto ufficialmente il contratto che ancora lo legava alla Cremonese, come da nota diramata dallo stesso club grigiorosso: "U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori soddisfazioni professionali".
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