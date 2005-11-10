Nicola risolve con la Cremonese: c'è il comunicato. Adesso lo aspetta il Venezia

Confermata la notizia che vi abbiamo dato poco fa, della risoluzione contrattuale tra la Cremonese e l'allenatore Davide Nicola, che si appresta ora a rispondere alla chiamata del Venezia ultimo in Serie A, che ha esonerato ieri Stroppa.

Il comunicato ufficiale dei grigiorossi

Nicola ha risolto ufficialmente il contratto che ancora lo legava alla Cremonese, come da nota diramata dallo stesso club grigiorosso: "U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per il lavoro svolto augurandogli le migliori soddisfazioni professionali".